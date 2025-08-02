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لبنان

بعد مرور 35 يوماً.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في ضهر البيدر والقبض على منفذيها

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:53
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كشفت مفرزة زحلة القضائية جريمة قتل غامضة وقعت منذ 35 يوماً، بعد العثور على جثة المواطن السوري عبد السلام الشبلي، مقتولًا ومرميًا في منطقة ضهر البيدر، قرب تحويلة يشهدها الطريق بسبب أعمال ترميم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبعد تحقيقات وتحريات دقيقة، تمكّنت القوى الأمنية من تحديد ملابسات الجريمة والقبض على منفذيها، وهما لبناني وسوري. 

وتبيّن أن الضحية استُدرج من بيروت إلى الموقع النائي، حيث تمّ قتله والتخلص من جثته. 



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