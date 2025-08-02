بعد مرور 35 يوماً.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في ضهر البيدر والقبض على منفذيها

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كشفت مفرزة القضائية جريمة قتل غامضة وقعت منذ 35 يوماً، بعد العثور على جثة المواطن السوري الشبلي، مقتولًا ومرميًا في منطقة ، قرب تحويلة يشهدها الطريق بسبب أعمال ترميم، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبعد تحقيقات وتحريات دقيقة، تمكّنت القوى الأمنية من تحديد ملابسات الجريمة والقبض على منفذيها، وهما لبناني وسوري.وتبيّن أن الضحية استُدرج من إلى الموقع النائي، حيث تمّ قتله والتخلص من جثته.