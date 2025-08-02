بعد تفوق طلاب الجنوب في الامتحانات الرسمية.. هاشم: هي ارادة حب الحياة والتمسك بالارض

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، أن "يتفوق ابناء الجنوب وينالون المراتب الاولى في الامتحانات الرسمية فهي ارادة والتمسك بالارض رغم المعاناة والظلم والعدوان الذي تعرضت له بلداتهم وقراهم وتصدوا للعدوان وهمجيته بكل ما يملكون من وسائل وما نالوه اليوم من نتائج بقضايا وطنهم ودفاعا عنه في مواجهة مشروع تحويل ارض المناطق الحدودية الى مناطق منزوعة الحياة الى ارض تصنع الحياة".وتابع: "إن وطنا شبابه بهذه العزيمة والقدرة والقدرات لا بد انه سينتصر ويبقى وطن عزة وكرامة هنيئا لابناء الجنوب على الامثولة التي قدموها لوطنهم".