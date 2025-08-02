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لبنان

انخفاض في دراجات الحرارة.. هذا ما سيكون عليه طقس نهاية الاسبوع

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:36
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة  ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ورياح ناشطة أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر مع تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الأحد: غائم جزئيا بالإجمال مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل كما تبقى الرياح ناشطة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة ، في الداخل من 18 الى 38 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

- حال البحر: مائج إجمالا    ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر .

- حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1006 HPA      أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,50     ساعة غروب الشمس: 19,37
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