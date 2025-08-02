Advertisement

لبنان

كنعان: المطلوب الاسراع في قانون الانتظام المالي

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1399748-638897316770020747.jpg
Doc-P-1399748-638897316770020747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب ابراهيم كنعان بأنه تبلغ رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع، "شرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل".
Advertisement

وقال عبر "lbci": "لجنة المال والموازنة هي أم وبي قانون استرداد الودائع، والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم".
مواضيع ذات صلة
"فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي
lebanon 24
02/08/2025 21:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يقر قانون اصلاح المصارف بعد ان تم التصويت بالمناداة على المادة الاخيرة التي تعلق العمل فيه الى حين اقرار الانتظام المالي
lebanon 24
02/08/2025 21:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
lebanon 24
02/08/2025 21:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء
lebanon 24
02/08/2025 21:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-02
13:51 | 2025-08-02
13:49 | 2025-08-02
13:44 | 2025-08-02
13:40 | 2025-08-02
13:34 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24