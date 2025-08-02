كنعان: المطلوب الاسراع في قانون الانتظام المالي

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أعلن بأنه تبلغ رسمياً من موفد أن قانون اصلاح المصارف كما قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع، "شرط أساسي لعملية التعامل مع وتنظيم للبنان في الخريف المقبل".وقال عبر " ": " والموازنة هي أم وبي قانون استرداد الودائع، والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم".