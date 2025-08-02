Advertisement

لبنان

المالكون: متمسكون بحقوقنا

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1399751-638897318486040737.png
Doc-P-1399751-638897318486040737.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر بيان عن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان توجه فيه إلى المالكين القدامى، جاء فيه: "ردا على ما تم تداوله من قبل بعض الجهات حول وجود اتفاق مزعوم بين المالكين والمستأجرين لتعديل بعض بنود القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/06/2025، نؤكد بشكل قاطع أن تجمع المالكين، ممثلا بهيئته الإدارية، لم يعقد أي اجتماع مع أي جهة في هذا الخصوص، ولم يوافق على أي تعديل من شأنه المساس بحقوق المالكين أو ملكيتهم الخاصة".
Advertisement

وأضاف البيان: "إننا نأسف لما تبين من اجتماعات سرية جرت دون علم التجمع أو مشاركته، في محاولة لتجاوز إرادة المالك نوافق على مضمونها ولا على نتائجها. وعليه، نعلن براءتنا الكاملة من أي تنازلات او اتخاقات أبرمت خارج إطار التجمع، ونؤكد استمرارنا في الدفاع عن حقوقنا وكرامة أهلنا وملكيتنا التاي نرفض أن تغتصب تحت أي ذريعة".

وختم: "سنواصل نضالنا بكل الوسائل القانونية والشرعية المتاحة للحفاظ على حقوق المالكين ورفض أي تعديلات تفرض من دون موافقتهم الصريحة والواضحة".
مواضيع ذات صلة
جعجع: متمسكون بثقافة الحياة لنعيد مجد لبنان
lebanon 24
02/08/2025 21:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حماده: متمسكون بلبنان الكبير ويجب تسليم السلاح بإرادة وطنية
lebanon 24
02/08/2025 21:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: متمسكون بالدفاع عن لبنان في وجه أيّ مُعتدٍ
lebanon 24
02/08/2025 21:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله" يعلنها: متمسكون بسلاحنا وقوتنا
lebanon 24
02/08/2025 21:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-02
13:51 | 2025-08-02
13:49 | 2025-08-02
13:44 | 2025-08-02
13:40 | 2025-08-02
13:34 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24