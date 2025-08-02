على خلفية بناء بدون ترخيص.. هذا ما حصل في بلدة البزالية

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وقع إشكال السبت في بلدة البزالية في على خلفية بناء بدون ترخيص، تطور إلى إطلاق نار من دون وقوع أي إصابات، وفق ما الإادت مندوبة " ".وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تهدئة الوضع وتعمل على ملاحقة الفاعلين لتوقيفهم ومحاسبتهم.