Advertisement

لبنان

على خلفية بناء بدون ترخيص.. هذا ما حصل في بلدة البزالية

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1399759-638897330771578502.jpg
Doc-P-1399759-638897330771578502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال صباح اليوم السبت في بلدة البزالية في البقاع الشمالي على خلفية بناء بدون ترخيص، تطور إلى إطلاق نار من دون وقوع أي إصابات، وفق ما الإادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تهدئة الوضع وتعمل على ملاحقة الفاعلين لتوقيفهم ومحاسبتهم.
 
مواضيع ذات صلة
في البزالية.. حادث صدم تسبب بوفاة قاصر
lebanon 24
02/08/2025 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجار في بلدة حاروف الجنوبية.. ما الذي حصل؟
lebanon 24
02/08/2025 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
02/08/2025 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
lebanon 24
02/08/2025 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-02
13:51 | 2025-08-02
13:49 | 2025-08-02
13:44 | 2025-08-02
13:40 | 2025-08-02
13:34 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24