سماع دوي انفجار قوي صباحا في طرابلس.. وهذا ما تبين

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سمع دوي انفجار قوي السبت في أرجاء مدينة ما أثار حالة من القلق بين الأهالي وبعد المتابعة تبين أن مصدر الصوت هو إحدى بور الحديد في منطقة سقي ، حيث أدى إنفجار سيارة تعمل على نظام اثناء ضغطها على مكبس الحديد والتي تحتوي على قارورة غاز، وفق ما أفادت مندوبة " ".ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وجرى الكشف على المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.