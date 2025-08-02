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لبنان

سماع دوي انفجار قوي صباحا في طرابلس.. وهذا ما تبين

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:04
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سمع دوي انفجار قوي صباح اليوم السبت في أرجاء مدينة طرابلس ما أثار حالة من القلق بين الأهالي وبعد المتابعة تبين أن مصدر الصوت هو إحدى بور الحديد في منطقة سقي التبانة، حيث أدى إنفجار سيارة تعمل على نظام الغاز اثناء ضغطها على مكبس الحديد والتي تحتوي على قارورة غاز، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وجرى الكشف على المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
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