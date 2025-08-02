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لبنان

شائعة انتشرت بعد "نتائج الإمتحانات".. هذه حقيقتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 05:20
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عقب صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الـ4، أمس الجمعة، انتشرت شائعات تفيدُ بأن وزارة التربية ستُبادر إلى منح علامات استلحاق لمن تراوح معدلهم بين 9.00 و 10.00.
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مصادر مواكبة لملف الإمتحانات الرسمية نفت هذا الحديث، مشيرة إلى أنَّ الكلام عن منح علامات استلحاق بعد النتائج لا أساس له، في حين أنَّ التوجه الطبيعي هو إجراء إمتحانات دورة ثانية، وأضافت: "في الأساس، فإنّه لم يجرِ اعتماد علامات استلحاق في نتائج الدورة العادية، فكيف سيتم اعتمادها بعد صدورها وقبل إجراء امتحانات دورة ثانية استثنائية؟ لهذا الكلام المتداول غير دقيق أبداً".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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