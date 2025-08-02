Advertisement

لبنان

عناية عز الدين تشكر المعزّين بوفاة والدها

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1399785-638897372655461485.jpg
Doc-P-1399785-638897372655461485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت النائبة عناية عزالدين، اليوم السبت، بيانا جاء فيه:

"أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل من قدّم لنا واجب العزاء والمواساة بوفاة الوالد المرحوم الحاج محمد عز الدين، وأخصّ بالذكر  فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته السيّدة نعمت نعمة، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وعقيلته السيّدة رندة عاصي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام وعقيلته السيّدة سحر بعاصيري، والسادة الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي،  والسادة العلماء ورجال الدين، وممثلي الأحزاب والأخوة في حركة أمل، والشخصيات السياسية والدبلوماسية والقضائية والروحية والادارية والطبية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والنقابية والفنية والثقافية والجامعية والتربوية والفاعليات الأهلية،  وجميع الأصدقاء والأهل والمحبّين وأهالي بلدة شحور، وكل من تلطف وواسانا من داخل لبنان وخارجه سواء بالحضور الشخصي أو بالاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سائلين المولى أن لا يريهم مكروهاً أو يفجعهم بعزيز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والد النائبة عناية عزالدين في ذمة الله
lebanon 24
02/08/2025 21:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وصلت متأخرة... ميريام فارس آخر المعزّين بالفنان الراحل زياد الرحباني (فيديو)
lebanon 24
02/08/2025 21:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
lebanon 24
02/08/2025 21:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: المقاومة باقية ومستمرة
lebanon 24
02/08/2025 21:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-02
13:51 | 2025-08-02
13:49 | 2025-08-02
13:44 | 2025-08-02
13:40 | 2025-08-02
13:34 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24