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لبنان

سليمان: على الحكومة أن تتجه إلى حصر السلاح

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:50
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أعلن الرئيس مبشال سليمان، اليوم السبت  في تصريح:


"بمناسبة زيارة وزير الدفاع إلى اليرزة لتهنئتي بعيد الجيش، جرى تداول وتبادل الأفكار حول مستجدات الساعة. وقد نوّهتُ بأداء وحدات الجيش وقيادته، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، تحت مظلة القيادة السياسية التي يُجسّدها وزير الدفاع والذي يتميز بخبرة عسكرية واسعة وحسّ سياسي عميق. كما تمنّيت، عبره، على الحكومة أن تُظهر في جلسة الثلاثاء المقبل إصرارها على اتفاق تشرين، وأن تبادر إلى إقرار خطوة تنفيذية واحدة على الأقل شمال الليطاني وفي اقرب الآجال في اتجاه حصر السلاح، حرصاً على مصلحة الجميع، ومنعاً لإفساح المجال أمام إسرائيل للمضيّ في القتل والتدمير، ما يتيح لها التمادي في فرض شروطها والإجهاز على ما تبقّى من مقوّمات الصمود اللبناني".
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