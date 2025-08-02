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لبنان

بالصورة... شارع باسم "ضحايا الرابع من آب"

Lebanon 24
02-08-2025 | 08:51
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رُفعت لوحة باسم شارع ضحايا الرابع من آب قرب مدخل مرفأ بيروت، لجهة محطة شارل الحلو، عشية ذكرى الإنفجار.
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