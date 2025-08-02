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لبنان

"تفجير ذخائر".. بيان من الجيش

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:41
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2/8/2025، ما بين الساعة 18.30 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناتا – بنت جبيل".
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