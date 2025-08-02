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لبنان

تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:00
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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"بتاريخ 17-1-2025، أقدم المدعو (ف. ح. مواليد عام 2007، لبناني) على إطلاق النّار من سلاح حربي خلال إشكال حصل في محلّة باب الرمل – طرابلس، نتج منه وفاة مواطن وإصابة آخرين، بحيث لاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف الفاعل، ومن خلال التّحريّات والمتابعة، تبيّن أنّه قد غادر لبنان إلى سوريا.
وعلى الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على وضع خطّة محكمة لاستدراجه وتوقيفه، علماً أنّه مطلوب للقضاء بموجب أربع مذكّرات عدليّة بجرائم إطلاق نار، محاولة قتل والتّسبّب بقتل.
وبتاريخ 31-7-2025، ومن خلال متابعة دقيقة، تمكّنت شعبة المعلومات من استدراجه إلى داخل الأراضي اللّبنانية - محلّة البدّاوي حيث تم توقيفه بكمينٍ محكم.
وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
 
 
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