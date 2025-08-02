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لبنان

من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 14:15
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قال مدير عام الطيران المدني أمين جابر لـ"لبنان24" إنَّ مطار رفيق الحريري الدولي شهد في الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز وبداية شهر آب الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين.
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وأوضح جابر أنَّ عدد القادمين يومياً بلغ بمعدل حوالى 17 ألف مسافر وحوالى 14 ألف مغادر يومياً، أي ما يزيد عن 30 ألف مسافر يومياً، وهو أعلى رقم حققه المطار منذ العام 2019.
 
وكشف جابر أنه من المتوقع أن يزيد العدد أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن العديد من المغتربين والسياح العرب والأجانب سيعود الى بلاد الإغتراب لا سيما في الدول العربية والخليج، كما يصادف منتصف الشهر الحالي ذكرى الأربعين التي تشهد حركة سفر الى العراق كما يحضر خلالها عدد من الإخوة العراقيين الى لبنان لقضاء هذه الفترة في لبنان.
 
وأضاف: "لذلك، ننصح المغادرين الكرام الحضور الى المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع ليتسنى لهم تخليص معاملاتهم ضمن الوقت المحدد. أيضاً، كذلك، نطلب من جميع المغادرين الإلتزام بالإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار وعدم حمل المواد الخطرة والممنوعة في حقائب اليد وحقائق السفر وذلك لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية المولجة بالتفتيش في المطار".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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