من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار

قال مدير عام الطيران المدني أمين جابر لـ" " إنَّ الدولي شهد في الأسبوعين الأخيرين من شهر وبداية شهر آب الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين.

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وأوضح جابر أنَّ عدد القادمين يومياً بلغ بمعدل حوالى 17 ألف مسافر وحوالى 14 ألف مغادر يومياً، أي ما يزيد عن 30 ألف مسافر يومياً، وهو أعلى رقم حققه منذ العام 2019.

وكشف جابر أنه من المتوقع أن يزيد العدد أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن العديد من المغتربين والسياح العرب والأجانب سيعود الى بلاد الإغتراب لا سيما في والخليج، كما يصادف منتصف الشهر الحالي ذكرى الأربعين التي تشهد حركة سفر الى كما يحضر خلالها عدد من الإخوة الى لقضاء هذه الفترة في لبنان.

وأضاف: "لذلك، ننصح المغادرين الكرام الحضور الى المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع ليتسنى لهم تخليص معاملاتهم ضمن الوقت المحدد. أيضاً، كذلك، نطلب من جميع المغادرين الإلتزام بالإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار وعدم حمل المواد الخطرة والممنوعة في حقائب اليد وحقائق السفر وذلك لتسهيل عمل المولجة بالتفتيش في المطار".