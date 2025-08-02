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لبنان

فرنجية: لحصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:47
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أكد النائب طوني فرنجية ضرورة التفاف اللبنانيين حول منطق الدولة والجيش والمؤسسات، مشددًا على أن ما يحتاجه لبنان اليوم هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش. 
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ورأى فرنجية أن حماية لبنان من إسرائيل والطائفية والفئوية لا تتحقق إلا عبر تقوية الجيش وتعزيز مؤسسات الدولة.
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