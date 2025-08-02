فرنجية: لحصر السلاح بيد الدولة

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أكد ضرورة التفاف اللبنانيين حول منطق الدولة والجيش والمؤسسات، مشددًا على أن ما يحتاجه اليوم هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش.ورأى أن حماية لبنان من والطائفية والفئوية لا تتحقق إلا عبر تقوية الجيش وتعزيز .