من الدفاع المدني.. نداءٌ إلى المواطنين

🛟 سلامتك على البحر مش خيار… مسؤولية!
مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد النشاطات البحرية، الدفاع المدني حاضر دايمًا ليحميك.
اتّبع الإرشادات، وخلّيك بأمان!#إرشادات_السلامة#السلامة_البحرية#CivilDefenseLebanon#SeaSafety#LebanonSummer#StaySafeAtSeahttps://t.co/hUJ5TPkZaC
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 2, 2025
🛟 سلامتك على البحر مش خيار… مسؤولية!
مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد النشاطات البحرية، الدفاع المدني حاضر دايمًا ليحميك.
اتّبع الإرشادات، وخلّيك بأمان!#إرشادات_السلامة#السلامة_البحرية#CivilDefenseLebanon#SeaSafety#LebanonSummer#StaySafeAtSeahttps://t.co/hUJ5TPkZaC