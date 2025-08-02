من الدفاع المدني.. نداءٌ إلى المواطنين

دعا الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على النشاطات البحرية.

وفي بيان له، قال الدفاع المدني: "سلامتك على البحر مش خيار… مسؤولية!".