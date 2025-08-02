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لبنان

من الدفاع المدني.. نداءٌ إلى المواطنين

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:54
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دعا الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على النشاطات البحرية.
 
 
وفي بيان له، قال الدفاع المدني: "سلامتك على البحر مش خيار… مسؤولية!".
 
 
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