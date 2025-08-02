29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توتر في الجنوب.. قصف إسرائيليّ يطالُ كفركلا ورصاص باتجاه بليدا وكفرشوبا
Lebanon 24
02-08-2025
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ العدو
الإسرائيلي
، مساء السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة كفركلا الحدودية في
جنوب لبنان
.
Advertisement
وذكرت مصادر ميدانية أنَّ
الغارات
أدت إلى انفجارات عنيفة ترددت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي من الجنوب.
وسبق هذه الغارة إلغاء طائرة مسيرة إسرائيلية لقنبلة على البلدة، فيما تحدثت معلومات أخرى عن قيام العدو الإسرائيليّ بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بليدا الجنوبية.
كذلك، نفذ جنود العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات
العلم
باتجاه محيط بلدة كفرشوبا.
مواضيع ذات صلة
رصاص إسرائيلي يطال منطقة لبنانية.. تمشيط كثيف!
Lebanon 24
رصاص إسرائيلي يطال منطقة لبنانية.. تمشيط كثيف!
03/08/2025 08:39:10
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
100 غارة.. قصف إسرائيلي عنيف يطالُ غزة!
Lebanon 24
100 غارة.. قصف إسرائيلي عنيف يطالُ غزة!
03/08/2025 08:39:10
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"المدفعية".. قصف إسرائيليّ يطال مناطق حدودية في الجنوب
Lebanon 24
بـ"المدفعية".. قصف إسرائيليّ يطال مناطق حدودية في الجنوب
03/08/2025 08:39:10
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مساءً... حزام ناري إسرائيلي يطال البقاع والجنوب (صور)
Lebanon 24
مساءً... حزام ناري إسرائيلي يطال البقاع والجنوب (صور)
03/08/2025 08:39:10
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شهيب يكشف دور إسرائيل وتركيا في تفاقم الأزمة السورية
Lebanon 24
شهيب يكشف دور إسرائيل وتركيا في تفاقم الأزمة السورية
01:33 | 2025-08-03
03/08/2025 01:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات في البقاع الشمالي
Lebanon 24
تحضيرات في البقاع الشمالي
01:30 | 2025-08-03
03/08/2025 01:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف واحد لوزراء "الثنائي"
Lebanon 24
موقف واحد لوزراء "الثنائي"
01:15 | 2025-08-03
03/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
Lebanon 24
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
01:09 | 2025-08-03
03/08/2025 01:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!
Lebanon 24
تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!
01:09 | 2025-08-03
03/08/2025 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:33 | 2025-08-03
شهيب يكشف دور إسرائيل وتركيا في تفاقم الأزمة السورية
01:30 | 2025-08-03
تحضيرات في البقاع الشمالي
01:15 | 2025-08-03
موقف واحد لوزراء "الثنائي"
01:09 | 2025-08-03
من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن
01:09 | 2025-08-03
تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!
01:00 | 2025-08-03
مصير السلاح على طاولة الحكومة الثلاثاء.. "الحزب" يرفض المهلة الزمنية ويطالب بتسليح الجيش
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 08:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24