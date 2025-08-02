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لبنان

توتر في الجنوب.. قصف إسرائيليّ يطالُ كفركلا ورصاص باتجاه بليدا وكفرشوبا

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:58
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة كفركلا الحدودية في جنوب لبنان.
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وذكرت مصادر ميدانية أنَّ الغارات أدت إلى انفجارات عنيفة ترددت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي من الجنوب.
 
وسبق هذه الغارة إلغاء طائرة مسيرة إسرائيلية لقنبلة على البلدة، فيما تحدثت معلومات أخرى عن قيام العدو الإسرائيليّ بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بليدا الجنوبية.
 
كذلك، نفذ جنود العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا.
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