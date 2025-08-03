من أصل لبنانيّ.. إعلامية تتولى منصباً مهماً في واشنطن

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بيرو، المعروفة لدى الجمهور من خلال شاشات " "، لم تكن اسمًا عابرًا في الساحة القضائية. فقبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز الأصوات الإعلامية المحافظة، شغلت لسنوات منصب قاضية ومدعية عامة في ، واكتسبت سمعة حادة في الملفات الجنائية. وها هي تعود اليوم إلى ، بدعم مباشر من ، لتتولى قيادة واحد من أكثر مكاتب الادعاء حساسية في البلاد.الرئيس الأميركي وصفها بأنها "من بين أفضل المدعين في تاريخ نيويورك"، مؤكدًا أنها تملك ما يلزم للتصدي للجريمة في العاصمة.غير أن مسيرة بيرو الإعلامية لا تزال تلقي بظلالها على تعيينها. فقد واجهت انتقادات لاذعة بسبب تبنيها مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020، مما أدى إلى إدراج اسمها في دعوى تشهير كبرى رفعتها شركة "سمارت ماتيك"، إلى جانب قناة "فوكس" وآخرين.وفي وقت يُنظر فيه إلى تعيينها كجزء من استراتيجية لإحكام السيطرة على مفاصل العدالة الفدرالية، يرى البعض أن شخصيتها الصدامية قد تثير التوتر داخل الجهاز القضائي، لا سيما أنها تحل مكان الناشط المحافظ إد مارتن الذي فشل في نيل ثقة .بيرو أعربت عن فخرها بالمنصب، وكتبت عبر حساباتها على منصات التواصل: "أشكر أعضاء مجلس الشيوخ الذين منحوني ثقتهم... واشنطن تستحق مواجهة جدّية مع الجريمة، وهذا ما أعد به".جدير بالذكر أن بيرو سبق أن خاضت معركة شخصية بعد إدانة زوجها السابق بالتهرب الضريبي، وهي القضية التي أغلقها ترامب بعفو رئاسي في نهاية ولايته الأولى. واليوم، تجد نفسها في قلب ساحة قانونية مختلفة، لكنها لا تقل سخونة.