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لبنان

صورة "لافتة" لقائد الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-08-2025 | 02:15
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اتجهت الأنظار إلى صور جديدة تم التقاطها لقائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال تفقده وحدات عسكرية في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت.
 
وظهر هيكل في إحدى الصور وهو يحمل بندقية حربية مثل العناصر العسكرية الموجودة في المكان، في مشهد قلّما يظهر فيه قادة الجيش في لبنان لاسيما خلال السنوات الـ20 الأخيرة.
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وعلى سبيل المثال، فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحينما كان قائداً للجيش، لم يظهر يوماً بأي صورة يحمل فيها سلاحاً، وكذلك الأمر بالنسبة للعماد جان قهوجي ورئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان حينما تولى قيادة الجيش.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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