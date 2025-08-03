صورة "لافتة" لقائد الجيش

اتجهت الأنظار إلى صور جديدة تم التقاطها لقائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال تفقده وحدات عسكرية في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت.

وظهر هيكل في إحدى الصور وهو يحمل بندقية حربية مثل العناصر العسكرية الموجودة في المكان، في مشهد قلّما يظهر فيه قادة الجيش في لاسيما خلال السنوات الـ20 الأخيرة.

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وعلى سبيل المثال، فإن رئيس الجمهورية ، وحينما كان قائداً للجيش، لم يظهر يوماً بأي صورة يحمل فيها سلاحاً، وكذلك الأمر بالنسبة للعماد ورئيس الجمهورية الأسبق حينما تولى .