بشأن "علامات التيرمينال".. بيانٌ جديد من "التربية"

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أكد في ان نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسمي للوزارة ، وأن كل ما يتم نشره خلافا لذلك ليس له اي أساس من الصحة .ودعا المكتب المرشحين الذين لديهم شك بعلامة مادة محددة ، إلى مراجعة دائرة الامتحانات في الوزارة ابتداء من الثلاثاء المقبل .