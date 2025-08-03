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لبنان

بشأن "علامات التيرمينال".. بيانٌ جديد من "التربية"

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:18
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أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسمي للوزارة ، وأن كل ما يتم نشره خلافا لذلك ليس له اي أساس من الصحة . 
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ودعا المكتب المرشحين الذين لديهم شك بعلامة مادة محددة ، إلى مراجعة دائرة الامتحانات في الوزارة ابتداء من الثلاثاء المقبل .
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