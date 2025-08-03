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لبنان

من وزير العدل.. رسالة "نارية" ضدّ "حزب الله"

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:18
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كتب وزير العدل عادل نصار عبر صفحته على "اكس": "إذا اختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه".
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