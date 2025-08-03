لحود وشحادة يطلقان التطبيق السياحي الذكي في لبنان الثلاثاء

Advertisement

تطلق وزيرة السياحة ووزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التطبيق السياحي الذكي في مؤتمر صحافي يعقد عند العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة.ويجمع هذا التطبيق المبتكر، بين خبرة في الترويج للوجهات وتقنيات المتقدمة من والذكاء الاصطناعي، وبصلة مباشرة مع جميع مصادر المعلومات السياحية المتوافرة، يهدف إلى توفير تجربة فريدة وشخصية لكل زائر، حيث يقدّم التطبيق توصيات مخصصة، ويخطط مسارات سياحية تناسب اهتمامات كل سائح، ويعطي معلومات آنية وعملية.يأتي هذا المشروع المشترك ليعكس أهمية التعاون الوزاري في دعم قطاع السياحة اللبناني، وتعزيز مكانة كوجهة سياحية مميزة،ويتضمن عرضاً توضيحياً لميزات التطبيق وكلمات للوزيرين، يليها جلسة أسئلة وأجوبة، مما يساهم في إبراز لبنان كوجهة سياحية ذكية ومبتكرة. (الوكالة الوطنية)