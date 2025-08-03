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لبنان
لحود وشحادة يطلقان التطبيق السياحي الذكي في لبنان الثلاثاء
Lebanon 24
03-08-2025
|
04:55
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تطلق وزيرة السياحة
لورا لحود
ووزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
كمال شحادة
التطبيق السياحي الذكي في مؤتمر صحافي يعقد عند العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة.
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ويجمع هذا التطبيق المبتكر، بين خبرة
وزارة السياحة
في الترويج للوجهات
اللبنانية
وتقنيات
الذكاء الاصطناعي
المتقدمة من
وزارة التكنولوجيا
والذكاء الاصطناعي، وبصلة مباشرة مع جميع مصادر المعلومات السياحية المتوافرة، يهدف إلى توفير تجربة فريدة وشخصية لكل زائر، حيث يقدّم التطبيق توصيات مخصصة، ويخطط مسارات سياحية تناسب اهتمامات كل سائح، ويعطي معلومات آنية وعملية.
يأتي هذا المشروع المشترك ليعكس أهمية التعاون الوزاري في دعم قطاع السياحة اللبناني، وتعزيز مكانة
لبنان
كوجهة سياحية مميزة،
ويتضمن عرضاً توضيحياً لميزات التطبيق وكلمات للوزيرين، يليها جلسة أسئلة وأجوبة، مما يساهم في إبراز لبنان كوجهة سياحية ذكية ومبتكرة. (الوكالة الوطنية)
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