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لبنان

البحر يهدد حياة شخصين.. حادثة غرق قبالة شاطئ الميناء!

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:02
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تعرض شخصان لحادث غرق قبالة جزيرة البلان في مدينة الميناء - طرابلس.
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وذكرت المعلومات أنه جرى إنقاذ واحد من الشخصين وهو على قيد الحياة، ونُقل بواسطة الصليب الأحمر إلى المستشفى.
في المُقابل، تواصل قوات البحرية في الجيش اللبناني عمليات انتشال الشخص الآخر.
 
 
 
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