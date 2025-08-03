المدرب أيمن نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة... إليكم ما جرى معه

أفادت مندوبة " "، عن إصابة المدرب أيمن بجروحٍ خطيرة، بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين، خلال فضّه إشكالاً بين شخصين.

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ونُقِلَ رضوان إلى ، وهو بحاجة إلى وحدتين دمّ من فئة O-.