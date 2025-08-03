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لبنان

المدرب أيمن نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة... إليكم ما جرى معه

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المدرب أيمن رضوان بجروحٍ خطيرة، بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين، خلال فضّه إشكالاً بين شخصين.
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ونُقِلَ رضوان إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وهو بحاجة إلى وحدتين دمّ من فئة O-.
 
 
 
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