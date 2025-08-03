في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ماذا قال الحريري؟

كتب عبر حسابه على منصة "أكس": "خمسة أعوام على جريمة انفجار مرفأ ، ولا يزال كل ينتظر العدالة لضحايا هذه الفاجعة ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت. لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن".

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