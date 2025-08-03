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لبنان

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ماذا قال الحريري؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:15
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "أكس": "خمسة أعوام على جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال كل لبنان ينتظر العدالة لضحايا هذه الفاجعة ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت. لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن".
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