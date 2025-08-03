ناتالي غادرت ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:ناتالي زكريا سكرية (من مواليد عام 2003، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-08-2025، منزل ذويها الكائن في محلة ، إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600428-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.