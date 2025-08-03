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لبنان

بهاء الحريري: لقاء مشايخ البقاع مناسبة لتأكيد التمسك بنهج الرئيس الشهيد

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:04
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كتب بهاء الحريري على منصة "إكس": "استقبلتُ وفدًا كريمًا من مشايخ  البقاع، برئاسة الشّيخ حسن الرفيع. ‏وكان اللّقاء مناسبة لتأكيد التّمسّك بنهج الاعتدال الذي أرساه الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري، والتّشديد على حقوق الطّائفة السُّنّية ودورها الوطنيّ الجامع. ‏كلّ الشّكر لهم على دعمهم وثقتهم".
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