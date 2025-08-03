"التيار" يُعلن فوز خليل الأسمر بانتخابات رابطة مخاتير جزين

أعلنت للإعلام في " " فوز مرشح المختار خليل ولائحته بانتخابات .

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسمر المدعوم من "التيار" و" " و" " حصل على 44 صوتاً، مقابل 34 لمرشّح النائب السابق سليم .