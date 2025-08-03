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لبنان

"التيار" يُعلن فوز خليل الأسمر بانتخابات رابطة مخاتير جزين

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:49
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أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" فوز مرشح التيار المختار خليل الأسمر ولائحته بانتخابات رابطة مخاتير جزين.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسمر المدعوم من "التيار" و"القوات اللبنانية" و"الثنائي الشيعي" حصل على 44 صوتاً، مقابل 34 لمرشّح النائب السابق سليم خوري.
 
 
  
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