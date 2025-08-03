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لبنان

الجيش: إنتشال جثة مواطن بعد تعرضه للغرق

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:16
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 3/8/2025، انتشل عناصر من القوات البحرية في الجيش جثة مواطن بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس، وسُلمت إلى الصليب الأحمر اللبناني".
 
 
 
وكان "لبنان 24" أفاد في وقتٍ سابق، أنّ الجيش انتشل جثة الشاب محمد النشار. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
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