بالصور... شاهدوا كيف تأثّر رئيس الحكومة في ذكرى انفجار المرفأ

وثّق الصحافي الزميل ، لحظة تأثّر رئيس الحكومة ، خلال حديث والدة فقدت إبنها في انفجار مرفأ .

وتجدر الإشارة إلى أنّ سلام شارك في إحياء الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ، في في ، بحضور عقيلته وعددٍ من الوزراء.