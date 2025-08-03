في المرفأ.. كمين محكم لاستقصاء بيروت يوقف مروّج مخدرات

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على جميع الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة المرفأ.على الفور، باشرت دوريات من المفرزة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيف المشتبه به.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:ج. ف. (مواليد عام 1987، لبناني)بتاريخ 25-7-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من رصده في المحلة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بكمين محكم على متن سيارة نوع “كيا” لون ابيض.بتفتيشه، تم ضبط كمية من المخدرات المُعدّة للترويج، والمقسّمة على الشكل التالي:/79/ ظرفًا بداخلها مادة الكوكايين/3/ أكياس نايلون تحتوي مادة الماريجوانا/20/ حبة مخدرةطبة بلاستيكية بداخلها حشيشة الكيفطبتان تحتويان على مادة الماريجوانامبلغ ماليّ وقدره /2،335/ دولارًا أميركيًّاأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة المختص.