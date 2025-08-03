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لبنان

4 حالات غرق على شاطئ مدينة صيدا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:03
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عملت فرق الإنقاذ البحري في مدينة صيدا بعد ظهر اليوم الأحد، على انتشال 4 أشخاص غرقوا أثناء السباحة قبالة شاطئ المدينة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"
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وبحسب المعلومات، جرى انتشال 4 اشخاص ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى في صيدا، حيث تبيّن أنّ من بينهم 3 أشقاء. وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات اللازمة لهم، في وقت لم تُعرف بعد حالتهم الصحية النهائية.
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