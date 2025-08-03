إشكال في شمسطار.. والجيش يتدخل

وقع مساء اليوم إشكال في بلدة - قضاء ، سرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شاب من آل "ط" بطلق ناري في الرأس، بحسب ما ذكرته مندوبة " ".

Advertisement

وقد نُقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما حضرت قوة من الجيش إلى مكان الحادث، وقد بدأت عمليات الملاحقة لتعقب مطلق النار وتوقيفه.