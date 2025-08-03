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لبنان

إشكال في شمسطار.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
03-08-2025 | 13:37
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وقع مساء اليوم إشكال في بلدة شمسطار - قضاء بعلبك، سرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شاب من آل "ط" بطلق ناري في الرأس، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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وقد نُقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما حضرت قوة من الجيش إلى مكان الحادث، وقد بدأت عمليات الملاحقة لتعقب مطلق النار وتوقيفه.
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