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لبنان
القرار الاتهامي بقضية انفجار مرفأ بيروت نهاية العام
Lebanon 24
03-08-2025
|
23:03
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تتزامن الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ
بيروت
هذا العام مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي
طارق البيطار
، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات.
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وكان زلزال الرابع من آب 2020، قد أسفر عن سقوط 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت.
وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على
النيابة العامة التمييزية
لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي».
وأوضح المصدر أن
البيطار
«ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن
قاضي التحقيق
العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية».
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