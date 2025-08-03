القرار الاتهامي بقضية انفجار مرفأ بيروت نهاية العام

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تتزامن الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ هذا العام مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي ، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات.وكان زلزال الرابع من آب 2020، قد أسفر عن سقوط 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت.وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي».وأوضح المصدر أن «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية».