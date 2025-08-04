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لبنان

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.. أمن الدولة: سنبقى ملتزمين بحماية الوطن فوقَ الآلام

Lebanon 24
04-08-2025 | 02:26
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قالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، لمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، "نستذكر شهداءنا من عسكريين ومدنيين، وسنبقى ملتزمين بحماية الوطن فوقَ الآلام".
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