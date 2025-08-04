مارتينوس: 4 آب ومُصاب قرطبا الكبير .. لن ننسى

صدر عن رئيس إتحاد بلديات رئيس بلدية البيان التالي:

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"في الرابع من شهر أب ٢٠٢٠ كان وجع اللبنانيين كبيرًا... وقرطبا خسرت أربعة من خيرة شبابها، كما خسر العديد من بلدات جبيلية أحباء وأهل وأصدقاء.. ليس لنا إلا الصلاة لراحة أنفسهم والعزاء لأهلهم، وليلهم الله المسؤولين في وطننا لكشف الحقيقة، التي لن تُرجع شبابنا ولكنها تكون بلسمًا لأباء وأمهات وأولاد وأشقاء فقدوا شيئًا منهم. خمس سنوات.. وننتظر حقيقة يجب أن تظهر لنحمي وطننا من غدرات وجرائم لم يعد يحتملها شعبنا".