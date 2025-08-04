إجلالاً لأرواح شهداء الانفجار.. توقف العمل في المرفأ مساء اليوم

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بتوجيه من لمرفأ ، ، يتوقف العمل في المرفأ اليوم الاثنين الواقع في ٤ آب ٢٠٢٥، عند الساعة السادسة مساء، في الذكرى الخامسة لانفجار ٤ آب، وذلك وقوفاً إجلالاً لأرواح الانفجار.وفي هذه اللحظة الرمزية، ستُطلق البواخر صافراتها، وترفع الرافعات إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت يجسد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة.