في ذكرى انفجار المرفأ.. الطاشناق: المطلوب الحقيقة والعدالة لبلسمة الجراح

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اشار في حزب الطاشناق، في بيان، الى ان "انفجار مرفأ في ذكراه الخامسة، يبقى جرحاً عميقاً في قلوب اللبنانيين جميعاً".وقال: "تحل هذه الذكرى وسط آلام ومآس متتالية تفصل بين الفاجعة وذكراها. وتبقى الحقيقة أول مطالب المفجوعين، والعدالة ثانيهما، علهما يخففان اوجاع من فقدوا ، ويريحان أرواح الضحايا".وختم:"في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، نؤكد أن الحقيقة والعدالة طال انتظارهما، ويبقيان مطلبين وطنيين ضروريين للبدء ببلمسة ".