Advertisement

لبنان

في ذكرى انفجار المرفأ.. الطاشناق: المطلوب الحقيقة والعدالة لبلسمة الجراح

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1400402-638899011358908634.png
Doc-P-1400402-638899011358908634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار مكتب الإعلام في حزب الطاشناق، في بيان، الى ان "انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة، يبقى جرحاً عميقاً في قلوب اللبنانيين جميعاً".
Advertisement

وقال: "تحل هذه الذكرى وسط آلام ومآس متتالية تفصل بين الفاجعة وذكراها. وتبقى الحقيقة أول مطالب المفجوعين، والعدالة ثانيهما، علهما يخففان اوجاع من فقدوا العزيز، ويريحان أرواح الضحايا". 

وختم:"في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، نؤكد أن الحقيقة والعدالة طال انتظارهما، ويبقيان مطلبين وطنيين ضروريين للبدء ببلمسة الجراح".
مواضيع ذات صلة
الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: تغييب الحقيقة والعدالة مستمر
lebanon 24
04/08/2025 12:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا
lebanon 24
04/08/2025 12:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق والسيادة لا تتجزأ
lebanon 24
04/08/2025 12:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا عدالة بلا حقيقة في انفجار المرفأ
lebanon 24
04/08/2025 12:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2025-08-04
05:32 | 2025-08-04
05:17 | 2025-08-04
05:12 | 2025-08-04
05:09 | 2025-08-04
05:09 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24