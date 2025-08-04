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لبنان

هل يشهد لبنان موجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 03:50
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يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى منتصف الأسبوع.
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وفي وقت تداولت فيه معلومات عن موجة حر غير مسبوقة قد تضرب البلاد نهاية الأسبوع المقبل، أكدت مصادر الأرصاد الجوية أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشيرة إلى أن لبنان سيشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، يتركز بشكل خاص في المناطق الداخلية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مما يؤدي الى سوء في الرؤية كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهرعلى المرتفعات الشمالية.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق فوق الجبال الشمالية اعتباراً من الظهر.
 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل و ارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال، يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
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