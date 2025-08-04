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لبنان

صلاة للبطريرك يوحنّا العاشر من أجل بيروت

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:55
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رفع بطريرك اطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي الصلاة من أجل بيروت وشهداء 4 آب، وقال: "في مثل هذا اليوم هزّت القلوبَ مأساةُ مرفأ بيروت التي عصفت بواقعنا اللبنانيّ واختطفت منّا أحبةً، نصلي اليوم إلى أبي الأنوار أن يضمّهم إلى نوره السماويّ وأن يمسحهم بطيب مراحمه ويبلسم قلوب أهلهم بالتعزية".
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أضاف: "صلاتنا اليوم من أجل أحبّائنا الذين قضوا في هذا الانفجار. صلاتنا أن يمسح الله من عيون أهلهم وعيوننا كلّ دمعة. نضمّ اليوم القلب إلى القلب ونذكر إخوة لنا. نذكر فوج إطفاء بيروت وطاقم مستشفى القدّيس جاورجيوس. نذكر الكثير الكثير من الأحبّة الذين طالهم هولُ الكارثة. ونذكر رغم كلّ شيء أن إرادة الحياة هي التي ستغلب وتمسح دمعة الألم وترسم ابتسامة الغد وقيامة لبنان".

وتابع: "يا عذراء نقّي قلوبنا. يا عذراء بدّدي ضيقنا. يا عذراء ارحمي موتانا. يا عذراء داوي لبناننا واحمي بيروتنا. يا عذراء بلسمي جراح المحزونين وارحمي المهجرين والمشردين. ضعي مبضع رحمتك في يد الأطباء. وآزري الطواقم الطبية. يا عذراء استأصلي أهواءنا وهدّئي روع الخائفين وسكِّنيه بسلام المسيح يسوع، تبارك وتمجّد إلى الأبد آمين".
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