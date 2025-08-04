Advertisement

لبنان

قبيسي: سلاح المقاومة ليس موجها إلى الداخل

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1400449-638899061393880579.jpg
Doc-P-1400449-638899061393880579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، اليوم الإثنين، أنه "لعلها تباشير خير أن نناقش قضايانا، سواء على مستوى المقاومة أو غيرها، داخل مؤسسات الدولة، وليس في الشارع أو بين الأحزاب".
Advertisement


وخلال احتفال تأبيني في بلدة التجارية، أشار قبيسي إلى أن "لبنان يحتاج اليوم إلى وحدة موقف نواجه بها كل الضغوطات والاعتداءات التي يتعرض لها الجنوب والوطن يوميا، في ظل استمرار إسرائيل باستباحة أجوائنا واستهداف شباب المقاومة داخل بلداتهم وعلى طرقات الجنوب"، متابعًا "دون أن نسمع أي إدانة من الدول الراعية لوقف إطلاق النار، ولا من الغرب الساعي إلى تقويض قوة لبنان عبر نزع سلاح المقاومة، الذي هو درع الدفاع عن سيادتنا وحدودنا".


تابع: "للأسف، نفتقد إلى وحدة موقف داخلي وإلى وحدة وطنية حقيقية تمكننا من مواجهة كل من يتربص ببلدنا. نحن بأمس الحاجة اليوم إلى موقف موحّد يحفظ سيادتنا ويحمي حدودنا".


أكمل:"لا نقبل أن تستباح أجواؤنا وتعتدى على بلداتنا، بينما تبقى قرانا المحاذية لفلسطين المحتلة مدمرة دون إذن بإعادة إعمارها، لا شعبيا ولا رسميا، ولا حتى عبر اتصالات دبلوماسية".


أضاف: "إن سلاح المقاومة ليس موجها إلى الداخل، بل هو مكرس للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، الذي لا يريد الخير لوطننا، ويسعى إلى إنتاج شرق أوسط جديد خال من المقاومة والقضية الفلسطينية. فإسرائيل لا تسعى إلى استقرار أي دولة، بل تعمل على تمزيق الدول العربية وزرع الفتن في ما بينها".
مواضيع ذات صلة
حمادة: النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة
lebanon 24
04/08/2025 19:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!
lebanon 24
04/08/2025 19:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن موجة هجمات على مواقع عسكرية في غرب إيران
lebanon 24
04/08/2025 19:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أكمل موجة هجمات على مواقع صواريخ أرض-أرض غربي إيران
lebanon 24
04/08/2025 19:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-08-04
12:30 | 2025-08-04
12:27 | 2025-08-04
12:22 | 2025-08-04
11:32 | 2025-08-04
11:26 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24