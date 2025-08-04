ضاهر في ذكرى 4 اب: تحيّة الى أهالي الضحايا الذين يواصلون رفع الصوت

كتب النائب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"حين نعدّد عدد ضحايا 4 آب، يجب أن نضيف إليهم ضحيّة هي الحقيقة. للأسف ضاعت الحقيقة في هذا الملفّ، ونخشى أن ينجو المتورّطون من العقاب.



تحيّة الى أهالي الضحايا الذين يواصلون رفع الصوت. هم الأمل. وسلامٌ الى أرواح الضحايا والى الجرحى والمتألّمين، حتى اليوم، في النفس والجسد".