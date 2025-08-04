استمرّ ساعة... لقاء بين وزير الإعلام والسفير البابوي في حريصا

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واستمرّ اللقاء نحو ساعة، تخلله بحث في شؤون وطنية وإعلامية.وانضمت إلى الاجتماع في الجزء الأخير منه، رئيسة المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" الدكتورة وقد هنّأها السفير على تبوئها منصبها وتمنى لها النجاح في مهماته.