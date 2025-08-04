مسعد في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة

Advertisement

وفي بيان له بعد مشاركته في ، قال مسعد: "خمسة أعوام مرت، وما زالت دماء تصرخ مطالبة بالعدالة... أمهات ينتظرن الحقيقة، وأطفال كبروا على غياب آبائهم، ووطن يبحث عن العدالة وسط ركام السياسة والتجاذبات".أضاف: "نجدد اليوم التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، ونطالب اللبناني وكل الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف ينصف من رحلوا ويُحاسب من تسبب. فلا تسوية على حساب ، ولا حماية لأي مسؤول مهما علا شأنه".ختم: "في هذه الذكرى، لا نريد خطابات وشعارات... نريد الحقيقة، نريد العدالة، ونريد أن يطوى هذا الجرح بما يليق بالشهداء، لا عبر الصفقات السياسية. رحم الله الضحايا، وصبر أهاليهم، وليكن 4 آب يوما لا ينسى حتى تتحقق العدالة الكاملة".