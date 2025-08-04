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لبنان

مسعد في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة

Lebanon 24
04-08-2025 | 06:59
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أكّد النائب شربل مسعد بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أنه "في هذا اليوم الأليم، نقف بخشوع أمام ذكرى 4 آب، اليوم الذي طُعنت فيه بيروت في قلبها، وسقط الأبرياء تحت ركام الإهمال والفساد والتسيّب".
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وفي بيان له بعد مشاركته في القداس الإلهي، قال مسعد: "خمسة أعوام مرت، وما زالت دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة... أمهات ينتظرن الحقيقة، وأطفال كبروا على غياب آبائهم، ووطن يبحث عن العدالة وسط ركام السياسة والتجاذبات".


أضاف: "نجدد اليوم التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، ونطالب القضاء اللبناني وكل الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف ينصف من رحلوا ويُحاسب من تسبب. فلا تسوية على حساب الدم، ولا حماية لأي مسؤول مهما علا شأنه".


ختم: "في هذه الذكرى، لا نريد خطابات وشعارات... نريد الحقيقة، نريد العدالة، ونريد أن يطوى هذا الجرح بما يليق بالشهداء، لا عبر الصفقات السياسية. رحم الله الضحايا، وصبر أهاليهم، وليكن 4 آب يوما لا ينسى حتى تتحقق العدالة الكاملة".
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