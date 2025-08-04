29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسعد في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة
Lebanon 24
04-08-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد النائب
شربل مسعد
بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ
بيروت
، أنه "في هذا اليوم الأليم، نقف بخشوع أمام ذكرى 4 آب، اليوم الذي طُعنت فيه بيروت في قلبها، وسقط الأبرياء تحت ركام الإهمال والفساد والتسيّب".
Advertisement
وفي بيان له بعد مشاركته في
القداس الإلهي
، قال مسعد: "خمسة أعوام مرت، وما زالت دماء
الشهداء
تصرخ مطالبة بالعدالة... أمهات ينتظرن الحقيقة، وأطفال كبروا على غياب آبائهم، ووطن يبحث عن العدالة وسط ركام السياسة والتجاذبات".
أضاف: "نجدد اليوم التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، ونطالب
القضاء
اللبناني وكل الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف ينصف من رحلوا ويُحاسب من تسبب. فلا تسوية على حساب
الدم
، ولا حماية لأي مسؤول مهما علا شأنه".
ختم: "في هذه الذكرى، لا نريد خطابات وشعارات... نريد الحقيقة، نريد العدالة، ونريد أن يطوى هذا الجرح بما يليق بالشهداء، لا عبر الصفقات السياسية. رحم الله الضحايا، وصبر أهاليهم، وليكن 4 آب يوما لا ينسى حتى تتحقق العدالة الكاملة".
مواضيع ذات صلة
السفارة الفرنسيّة في ذكرى 4 اب: من دون عدالة لا قيام لدولة القانون
Lebanon 24
السفارة الفرنسيّة في ذكرى 4 اب: من دون عدالة لا قيام لدولة القانون
04/08/2025 19:39:26
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: نحيي ذكرى ٤ آب تجديداً لعهدنا بالسعي لتحقيق العدالة
Lebanon 24
شحادة: نحيي ذكرى ٤ آب تجديداً لعهدنا بالسعي لتحقيق العدالة
04/08/2025 19:39:26
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل في ذكرى 4 آب: جلسة الثلاثاء مفصلية
Lebanon 24
الجميل في ذكرى 4 آب: جلسة الثلاثاء مفصلية
04/08/2025 19:39:26
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكتائب" أحيت ذكرى نجاريان وضحايا 4 آب
Lebanon 24
"الكتائب" أحيت ذكرى نجاريان وضحايا 4 آب
04/08/2025 19:39:26
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الفخامة" غابت هذا الصيف
Lebanon 24
"الفخامة" غابت هذا الصيف
12:00 | 2025-08-04
04/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى 4 آب.. السيدة الأولى تفقدت مركز الصليب الأحمر في الجميزة بعد تأهليه
Lebanon 24
في ذكرى 4 آب.. السيدة الأولى تفقدت مركز الصليب الأحمر في الجميزة بعد تأهليه
12:30 | 2025-08-04
04/08/2025 12:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: على الدولة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعيّة
Lebanon 24
حاصباني: على الدولة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعيّة
12:27 | 2025-08-04
04/08/2025 12:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الثلاثاء.. جلسة ثانية للحكومة من أجل "السلاح"؟
Lebanon 24
بعد الثلاثاء.. جلسة ثانية للحكومة من أجل "السلاح"؟
12:22 | 2025-08-04
04/08/2025 12:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:51 | 2025-08-04
04/08/2025 11:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد
07:15 | 2025-08-04
04/08/2025 07:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في منطقة نهر داريا.. من أوقف الجيش هناك؟
Lebanon 24
مداهمة في منطقة نهر داريا.. من أوقف الجيش هناك؟
13:32 | 2025-08-03
03/08/2025 01:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تمويل حزب الله".. هذا ما زعمه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "تمويل حزب الله".. هذا ما زعمه تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-08-03
03/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "أمل" مُلتزمة.. هذا هو قرار بري
Lebanon 24
حركة "أمل" مُلتزمة.. هذا هو قرار بري
08:30 | 2025-08-04
04/08/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-08-04
"الفخامة" غابت هذا الصيف
12:30 | 2025-08-04
في ذكرى 4 آب.. السيدة الأولى تفقدت مركز الصليب الأحمر في الجميزة بعد تأهليه
12:27 | 2025-08-04
حاصباني: على الدولة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعيّة
12:22 | 2025-08-04
بعد الثلاثاء.. جلسة ثانية للحكومة من أجل "السلاح"؟
11:51 | 2025-08-04
فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه!
11:32 | 2025-08-04
الجميل في ذكرى 4 آب: جلسة الثلاثاء مفصلية
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 19:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24