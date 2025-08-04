حركة "أمل" مُلتزمة.. هذا هو قرار بري

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وسط إمكانية حصول تحركات في الشارع من قبل مؤيدين لـ" " ارتباطاً بالجلسة الحكومية المقرر انعقادها، الثلاثاء، في والتي ستبحث ملف "حصرية السلاح"، تقولُ المعلومات إن حركة " " لن تكون مشاركة تنظيمياً ولا حتى شعبياً في أي تحرّكات ضمن الشارع، إذ لا قرار في ذلك.من جهة أخرى، تقول مصادر مقربة من " " لـ" " إنَّ قرار هو التعامل مع المرحلة بـ"دقة وحكمة" وعدم الإنجرار إلى أي استفزازات تؤدي إلى الإضرار بالسلم الأهلي، وأضافت: "هناك حرص شديد لدى على عدم حصول صدامات لأن الوضع دقيق جداً ولا يحتاج إلى مغامرات غير محسوبة".