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لبنان

حركة "أمل" مُلتزمة.. هذا هو قرار بري

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 08:30
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وسط إمكانية حصول تحركات في الشارع من قبل مؤيدين لـ"حزب الله" ارتباطاً بالجلسة الحكومية المقرر انعقادها، الثلاثاء، في قصر بعبدا والتي ستبحث ملف "حصرية السلاح"، تقولُ المعلومات إن حركة "حركة أمل" لن تكون مشاركة تنظيمياً ولا حتى شعبياً في أي تحرّكات ضمن الشارع، إذ لا قرار في ذلك.
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من جهة أخرى، تقول مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنَّ قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري هو التعامل مع المرحلة بـ"دقة وحكمة" وعدم الإنجرار إلى أي استفزازات تؤدي إلى الإضرار بالسلم الأهلي، وأضافت: "هناك حرص شديد لدى عين التينة على عدم حصول صدامات لأن الوضع دقيق جداً ولا يحتاج إلى مغامرات غير محسوبة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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