يوحنا العاشر استقبل بهاء الحريري على رأس وفد في البلمند

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استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر، على رأس وفد، وذلك في المقر البطريركي في البلمند.كان اللقاء لتقديم التعازي بشهداء دويلعة-دمشق.وجرى خلال اللقاء استعراض قضايا الساعة والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.