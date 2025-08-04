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لبنان

يوحنا العاشر استقبل بهاء الحريري على رأس وفد في البلمند

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:20
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، بهاء الحريري على رأس وفد، وذلك في المقر البطريركي في البلمند.
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كان اللقاء لتقديم التعازي بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة-دمشق.


وجرى خلال اللقاء استعراض قضايا الساعة والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

 
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