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لبنان

العلامة فضل الله عن انفجار المرفأ: قضية وطنية وإنسانية تعني كل لبناني

Lebanon 24
04-08-2025 | 08:26
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استذكر العلامة السيّد علي فضل الله، تفجير المرفأ، معتبرا انها "تمثل قضية وطنية وإنسانية تعني كل لبناني"، داعياً الجميع إلى "عدم تطييفها أو تسييسها أو إدخالها في لعبة التجاذبات الداخلية".
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أضاف: "ليكن همّ الجميع الوصول إلى العدالة والحقيقة وبعيداً عن المماطلة والتسويف، حتى يعاقب من يثبت تورطه وحتى لا تتكرر هذه المأساة في هذا الوطن".
 
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