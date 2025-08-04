العلامة فضل الله عن انفجار المرفأ: قضية وطنية وإنسانية تعني كل لبناني

Advertisement

استذكر العلامة السيّد ، تفجير المرفأ، معتبرا انها "تمثل قضية وطنية وإنسانية تعني كل لبناني"، داعياً الجميع إلى "عدم تطييفها أو تسييسها أو إدخالها في لعبة التجاذبات الداخلية".أضاف: "ليكن همّ الجميع الوصول إلى العدالة والحقيقة وبعيداً عن المماطلة والتسويف، حتى يعاقب من يثبت تورطه وحتى لا تتكرر هذه المأساة في هذا الوطن".