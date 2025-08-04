وصول مسيرة أهالي ضحايا انفجار 4 آب إلى تمثال المغترب

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وصلت مسيرة أهالي ضحايا وجرحى انفجار 4 آب، رافعين صور الضحايا ولافتات تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، إلى تمثال المغترب المقابل لموقع الانفجار، بمشاركة وزير العدل إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وناشطين في مجال العدالة.