تبادل إطلاق نار أثناء توقيف مطلوب... هذا ما جرى مع الجيش في طرابلس

Advertisement

"بتاريخ 4 /8 /2025، أوقفت دورية من في مدينة المواطن (م.ح.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات. وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا ورمانتَين يدويتَين.وقد المطلوب أثناء عملية التوقيف إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص".