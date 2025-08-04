أبي رميا عن تفجير المرفأ: آن الأوان لصدور القرار الظنيّ

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شدّد النائب ، خلال مشاركته في قداس لراحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ ، على أنّه "آن الأوان لصدور القرار الظني بعد خمس الانتظار، لأن التأخير يُضاعف وجع الأهالي ويُعمّق الجرح الوطني فلن يلتئم الجرح قبل تحقيق العدالة واتضاح الحقيقة ولا أحد يتمتع بحصانة".واعتبر ان "تفجير مرفأ بيروت هزّ وزعزع الثقة بمؤسساتها، فالمحاسبة ليست خيارًا، هي شرط من شروط قيام الدولة".