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لبنان

أبي رميا عن تفجير المرفأ: آن الأوان لصدور القرار الظنيّ

Lebanon 24
04-08-2025 | 10:54
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شدّد النائب سيمون أبي رميا، خلال مشاركته في قداس لراحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت، على أنّه "آن الأوان لصدور القرار الظني بعد خمس سنوات من الانتظار، لأن التأخير يُضاعف وجع الأهالي ويُعمّق الجرح الوطني فلن يلتئم الجرح قبل تحقيق العدالة واتضاح الحقيقة ولا أحد يتمتع بحصانة".
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واعتبر ان "تفجير مرفأ بيروت هزّ أركان الدولة وزعزع الثقة بمؤسساتها، فالمحاسبة ليست خيارًا، هي شرط من شروط قيام الدولة".
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